Собираются за длинным столом, чтобы сначала сделать любимую пасту своими руками: подготовят тесто, изучат особенности лепки настоящей итальянской пасты, каждый слепит излюбленную для него форму (папарделле, фетучини, фарфаллле- бантики) и поработает на раскаточной машинке. После того, как паста будет слеплена и отварена, вместе накроешь на стол и сядешь ужинать: свежая паста, креветки, свечи и тёплый свет. На фоне идёт фильм — не громко, чтобы было что обсудить, о чём поспорить и над чем улыбнуться. Это вечер, где готовка становится поводом собраться, а ужин — разговором. Посиделки — это не классический мастер-класс, а тёплая встреча без давления и ожиданий. Собираются большой компанией, включат фильм фоном и делают что-то руками — легко, без углубления в технику и без полноценного контроля мастера. Здесь важны не результат и навыки, а процесс, атмосфера и удовольствие от совместного времени.