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Представь — в комнате пахнет корицей и свежей выпечкой, на столе мягкое тесто, а на фоне — знакомые мультфильмы из детства. Ты приготовишь самое вкусное печенье своими руками, расслабишься в тёплой компании. Пока печенье будет запекаться, ты будешь смотреть мультфильмы, которые знакомы каждому:) Каждый участник сделает сет авторского печенья разных форм, которое можно будет украсить на свой вкус.
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