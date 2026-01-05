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Посиделки у Липы: приготовление печенья под мультфильмы из детства

Дом Липы, Бакунинская улица, 74-76к7

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Представь — в комнате пахнет корицей и свежей выпечкой, на столе мягкое тесто, а на фоне — знакомые мультфильмы из детства. Ты приготовишь самое вкусное печенье своими руками, расслабишься в тёплой компании. Пока печенье будет запекаться, ты будешь смотреть мультфильмы, которые знакомы каждому:) Каждый участник сделает сет авторского печенья разных форм, которое можно будет украсить на свой вкус.

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