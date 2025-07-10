Посиделки у фонтана
Новослободская, д. 16А
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от 2500₽ до 10000₽
Возраст 18+
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Про событие
Посиделки у фонтана — любимая четверговая привычка. 21:00 — На сцене — кавер-группа «Никита». Хиты, которые не забудешь. Живой звук, воспоминания и громкое подпевание. 23:00 — А потом — диск-жокей ОЛЛСТАР. Немного темпа, чуть-чуть дерзости — и сидеть больше никто не захочет.
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