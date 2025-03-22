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Портвейн как искусство

Большая Новодмитровская улица, 23с1

Начало:

Завершение:

4190₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Мир портвейнов невероятно разнообразный — на дегустации сможешь познакомиться с легендарными креплеными винами поближе. На интерактивной лекции разберёшься в категориях и стилях портвейнов — от базовых до сложных винтажных. Узнаешь о технологиях производства, благодаря чему эти вина обретают такие разные оттенки и удивительные ароматы сухофруктов, орехов, шоколада, ягод и специй. Ведущий расскажет о правильном хранении и подаче и о том, какие бокалы и гастрономические пары помогут раскрыть всю палитру вкусов и ароматов портвейна. Все дегустации проводятся в общем зале винотеки или в специальной комнате. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.

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