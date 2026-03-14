Портрет любимой женщины
Федеративный проспект, 46к1
Начало:
Завершение:
3000₽
Возраст 18+
Мастер-классы
Про событие
Под руководством художника ты сможешь освоить основы композиции и светотени, научиться передавать характер и эмоции модели, а главное — создать выразительный портрет мамы, подруги или возлюбленной. Все материалы включены в стоимость.
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