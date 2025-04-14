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Концерты
Про событие
Для тебя подготовили обновлённую программу, где исполнители сыграют как и старые, полюбившиеся тебе песни, так и самые свежие, которые уже успели засесть в сердечке. Концерт состоится при поддержке КРИМ ПЛИН и groyne 203. Но это еще не все сюрпризы, которые ждут тебя!
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