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Порез на Собаке

Платформа, Смирновская улица, 2с1

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 7000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полноценную музыкальную группу с приключенческими текстами, остросюжетной музыкой и красочным видеорядом на каждом выступлении.

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