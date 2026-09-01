Проект участника «4 Позиции Бруно» Александра Ситникова, художницы Ольги Чернавских и диджея Дьявола. Возникнув благодаря идее создания кукольного кино, Порез превратился в полноценную музыкальную группу с приключенческими текстами, остросюжетной музыкой и красочным видеорядом на каждом выступлении.