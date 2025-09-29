На лекции узнаешь: от кого в Российской империи фанатели, как приятно проводили время люди разных сословий, на чьи концерты было не достать билетов, где собиралась богема и что она слушала. Также узнаешь, что такое «Тангомания», посмотришь на дореволюционный танец живота и погрузишься в историю первой джазовой композиции, сыгранной до революции. Лектор: Мария Кравченко. А какое богемное мероприятие без авторских коктейлей Dry&wet, наполненных пикантными нотами и пламенной страстью?