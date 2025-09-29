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Поп-культура царской России

Бар Dry&Wet, Тверская улица, 27с1

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 5000₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

На лекции узнаешь: от кого в Российской империи фанатели, как приятно проводили время люди разных сословий, на чьи концерты было не достать билетов, где собиралась богема и что она слушала. Также узнаешь, что такое «Тангомания», посмотришь на дореволюционный танец живота и погрузишься в историю первой джазовой композиции, сыгранной до революции. Лектор: Мария Кравченко. А какое богемное мероприятие без авторских коктейлей Dry&wet, наполненных пикантными нотами и пламенной страстью?

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