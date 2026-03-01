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Поп-хиты

Дом Simple Music
Новодмитровская улица, 1с1

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от 1200₽ до 3500₽
Возраст 14+
Концерты

Про событие

Инструментальная программа по мотивам самых любимых песен — от российской эстрады до мировых звёзд. Simple Music Ensemble представляет новую концертную программу — «Поп-хиты». Это саундтреки нашей жизни: от первых танцев на школьной дискотеке до хитов, которые звучат в наушниках по дороге домой. Самые узнаваемые песни российской поп-сцены и мировые суперхиты обретут новое дыхание в авторских инструментальных аранжировках. Леонид Агутин, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Zivert, МакSим, «Руки Вверх!» — их песни знакомы до мурашек. ABBA, Элтон Джон, Майкл Джексон, Бейонсе, Леди Гага — мелодии, которые объединяют поколения и страны. В программе «Поп-хиты» зрители услышат чувственное звучание без слов и клише. Только музыка — искренняя, трогательная, полная эмоций. Каждая композиция — как признание в любви к поп-культуре. Каждое выступление — как личная история, рассказанная языком музыки. *в тайминге и программе концерта и составе музыкантов возможны изменения Simple Music Ensemble — студия камерной музыки, которая создает концерты на лучших мировых сценах и объединяет профессиональных музыкантов из разных стран, искренне любящих своё дело. Коллектив многогранен и непрерывно развивается, реализовывая в жизнь новые идеи, расширяет границы своей творческой деятельности.

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