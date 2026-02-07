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Polnый Sur

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 21+
Вечеринки
Еда

Про событие

Советская сказка, которой никогда не было, расскажет тебе саму себя… В некотором царстве, в электронном государстве реальность снова дала трещину. Тогда взяли старые добрые советские сказки и пропустили их через адронный коллайдер — получился Polnый Sur Тебя приглашают отметить бёздей отца-основателя Space Reality — Лаврецкого, и третью годовщину «Сюрчика» — срок немалый, по всем ГОСТам сказочным выверенный Из тридевятых земель, где вместо берез пальмы растут, а именно из Бразилии, сюда летят Volac — странники заморские с русскими корнями, великие маги хауса, покорившие океаны и мировые сцены от Holy Ship до EDC Las Vegas. Они возвращаются в родные доки, чтобы вывернуть твоё подсознание наизнанку Помимо хэдлайнера структуру ночи будут искривлять другие топовые и молодые артисты: Fonarev, Lavreckiy, Yasha F, Victoria Rude, Venera Veyron, Heifez, Napolli, Makar Chudra, Likki Fly, Horjes, Diana Orientalis 2 сцены, 12 артистов, headliner заморский, декор невиданный, да тотальный сверхзвуковой режим. Танцуй, пока избушка не повернётся задом.

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