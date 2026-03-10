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Музыка polnalyubvi уже давно стала символом тепла и искренности. Её выступления всегда наполнены глубокими эмоциями, и московский концерт не станет исключением. Зрители услышат как любимые хиты, так и новые композиции, наслаждаясь уютной атмосферой.
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