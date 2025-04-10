Музыка Полины это - ностальгическое звучание, обращённое к пионерам советской электронной сцены. Тексты - кружевное облако пыльных воспоминаний о нежном и абсурдном. Психоделическая палитра прожитых сюжетов и приснившихся песен ложится в основу нового сольного концерта.