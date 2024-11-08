В основе нового спектакля Марины Брусникиной «Поле» лежит текст Чингиза Айтматова. Автора, книгами которого зачитывалось несколько поколений, театру предстоит заново представить публике. Повесть «Материнское поле» поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе.