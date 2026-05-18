ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Поле

Театр на Страстном, Страстной бульвар, 8А

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 7000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

В основе нового спектакля Марины Брусникиной лежит текст Чингиза Айтматова — автора, книгами которого зачитывалось несколько поколений, театру предстоит заново представить публике. Повесть «Материнское поле» поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе. Спектакль «Поле» — результат совместной работы театра «Практика» и продюсерского центра «Маруся-Продакшн». Автор: Чингиз Айтматов. Режиссер: Марина Брусникина. Художник: Верона Злая. Художник по свету: Илья Пашнин. Исполнительный продюсер: Инна Ганс. Хореограф: Ирина Га. Саунд-дизайн: Алёна Хованская. В ролях: Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина Гусева, Анна Зайкова, Маргарита Якимова.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста