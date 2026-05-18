В основе нового спектакля Марины Брусникиной лежит текст Чингиза Айтматова — автора, книгами которого зачитывалось несколько поколений, театру предстоит заново представить публике. Повесть «Материнское поле» поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе. Спектакль «Поле» — результат совместной работы театра «Практика» и продюсерского центра «Маруся-Продакшн». Автор: Чингиз Айтматов. Режиссер: Марина Брусникина. Художник: Верона Злая. Художник по свету: Илья Пашнин. Исполнительный продюсер: Инна Ганс. Хореограф: Ирина Га. Саунд-дизайн: Алёна Хованская. В ролях: Паулина Андреева, Александра Урсуляк, Марина Петренко, Виктория Корлякова, Яна Гладких, Нина Гусева, Анна Зайкова, Маргарита Якимова.