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В основе нового спектакля Марины Брусникиной «Поле» лежит текст Чингиза Айтматова. Автора, книгами которого зачитывалось несколько поколений, театру предстоит заново представить публике. Повесть «Материнское поле» поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе.
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