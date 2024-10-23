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Поле

Зубовский бульвар, 2

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

В основе нового спектакля Марины Брусникиной «Поле» лежит текст Чингиза Айтматова. Автора, книгами которого зачитывалось несколько поколений, театру предстоит заново представить публике. Повесть «Материнское поле» поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве и судьбе.

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