Один из главных диджеев мира возвращается в Россию с туром. Пол Окенфолд — глыба танцевальной индустрии, чьё влияние вышло далеко за пределы клубных пультов. Он стоял у истоков рейв-движения в конце 1980-х в Англии и приложил руку ко «Второму лету любви». Как диджей Пол Окенфолд сумел сделать транс-музыку коммерчески успешной и понятной для широкого слушателя, не потеряв при этом дух и атмосферу жанра. За свою карьеру он три раза номинировался на «Грэмми», дважды признавался лучшим диджеем мира и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как музыкальный продюсер Пол Окенфолд открыл лейбл Perfecto Records, а вместе с ним и десятки молодых имён электронной сцены. Шоу Пола Окенфолда — это невероятный микс самых разнообразных музыкальных жанров, захватывающее световое шоу, чистая энергия и полное погружение в мир танцевальной музыки.