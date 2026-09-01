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Пол Окенфолд

Atmosphere
Шмитовский проезд, 32Ас1

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Завершение:

от 6000₽ до 40000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Один из главных диджеев мира возвращается в Россию с туром. Пол Окенфолд — глыба танцевальной индустрии, чьё влияние вышло далеко за пределы клубных пультов. Он стоял у истоков рейв-движения в конце 1980-х в Англии и приложил руку ко «Второму лету любви». Как диджей Пол Окенфолд сумел сделать транс-музыку коммерчески успешной и понятной для широкого слушателя, не потеряв при этом дух и атмосферу жанра. За свою карьеру он три раза номинировался на «Грэмми», дважды признавался лучшим диджеем мира и даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Как музыкальный продюсер Пол Окенфолд открыл лейбл Perfecto Records, а вместе с ним и десятки молодых имён электронной сцены. Шоу Пола Окенфолда — это невероятный микс самых разнообразных музыкальных жанров, захватывающее световое шоу, чистая энергия и полное погружение в мир танцевальной музыки.

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