Возможно, главный фильм, снятый о женщинах и один из главных фильмов об отчаянном стремлении к свободе. Спасибо Ридли Скотту за него. Его подход, темы и искренность вряд ли когда-нибудь позволят кануть ему в забвение, он будет актуальным всегда. Это не просто трагикомичное роуд-муви, это ода свободному духу с одним из самых жизнеутверждающих, но в то же время душераздирающих финалов в истории. Эмоциональный катарсис как он есть. На лекции расскажут про американский кинематограф, его историю, феномен жанра роуд-муви и как он связан с фильмами молодежного бунта 60-70х годов. 1200р., включён депозит 500р. на еду и напитки Парный билет — 2200р. Запись в ТГ