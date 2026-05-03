Небогатый землевладелец, живущий на севере Англии в ветшающем поместье Грозовой перевал, однажды подбирает бездомного мальчика и приводит домой. Дочь хозяина Кэтрин называет его Хитклифф, и дети становятся неразлучны. Затем они взрослеют, влюбляются, и разбивают сердца друг друга. После просмотра поговорят о том, как в своё время Эмили Бронте шокировала читателей, а сегодня зрителей удивляет Эмиральд Феннел. Обсудят можно ли так экранизировать классику, и если можно, то зачем; вспомнят другие экранизации романа; предыдущие работы режиссёрки и в чём её авторский стиль.