Культовая бунтарская драма, экранизация бестселлера Кена Кизи, одного из главных идеологов битников и хиппи, о пациентах психиатрической клиники, индивидуализме и противостоянии системе. Много ли чехословацких режиссёров ты знаешь? А знаменитых на всю Америку? Милош Форман как раз из таких. На лекции расскажут про режиссёра фильма, его фильмографию и путь в кино. И конечно же про сам фильм. Дух безрассудства и независимости, идеальный баланс трагического и комического, рекордные 5 «Оскаров» в 5 главных номинациях. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки. Просмотр в оригинале с субтитрами Запись в ТГ