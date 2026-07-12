Почему некоторые фильмы становятся для нас местом, куда хочется возвращаться? «Полночь в Париже» Вуди Аллена — история о человеке, который каждую ночь оказывается в Париже 1920-х годов, встречает своих любимых писателей и художников и постепенно понимает, что тоска по прошлому знакома каждому поколению. Проведёшь вечер с этим фильмом, а после поговорят о том: — почему нас так притягивает прошлое — что такое магический реализм — и как Вуди Аллен превращает историю о ночных прогулках по Парижу в размышление о времени, памяти и счастье. Встречу проведёт Тася Филина — педагог медиа и популяризатор медиаискусства. Собираются в 18:30 на кофе и десерты После небольшого вступления проведёшь вечер с фильмом, а затем продолжишь разговор в уютной компании 1200р., включён депозит 600р. на еду и напитки Парный билет — 2200р. Запись в ТГ