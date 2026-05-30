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Показ «Перед рассветом» + лекция

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Лето, сердце Европы, молодая француженка и всего один день вместе. На лекции расскажут про независимое кино и Ричарда Линклейтера — режиссёра фильма и самобытного автора современности. Его фильмы — это тонкие наблюдения за течением времени, диалогами и внутренними трансформациями героев. От философских разговоров «Перед рассветом» до революционного эксперимента «Отрочество», снятого в течение 12 лет. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки. Просмотр в оригинале с субтитрами Запись в ТГ

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