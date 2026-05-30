Лето, сердце Европы, молодая француженка и всего один день вместе. На лекции расскажут про независимое кино и Ричарда Линклейтера — режиссёра фильма и самобытного автора современности. Его фильмы — это тонкие наблюдения за течением времени, диалогами и внутренними трансформациями героев. От философских разговоров «Перед рассветом» до революционного эксперимента «Отрочество», снятого в течение 12 лет. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки. Просмотр в оригинале с субтитрами Запись в ТГ