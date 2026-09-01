Показ фильма, развивающего сердце. То что нужно осенью. Если тебе кажется, что мужчины не умеют любить или чувствуют не так глубоко, как женщины – этот фильм снимет все подозрения, докажет обратное и обнажит то самое – «человеку нужен человек». Спайк Джонз и София Коппола были женаты 4 года. Под конец отношений София чувствовала себя одинокой – муж практически не уделял ей времени и внимания. Пара рассталась и в 2003 году вышел фильм «Трудности перевода», в котором София рассказывает свою версию отношений между бывшими супругами. Спустя 10 лет выходит «Она», где Спайк Джонз будто извиняется за то, что было. На лекции расскажут про режиссёра фильма Спайка Джонза. Просмотр в оригинале с субтитрами. 1200р., включён депозит 500р. на еду и напитки Парный билет — 2200р. Запись в ТГ