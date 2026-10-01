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Показ, лекция и обсуждение

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

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1000₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

В канун Хэллоуина будет просмотр и обсуждение настоящего шедевра боди-хоррора — «Муха» Дэвида Кроненберга. Одна из лучших работ режиссёра блестяще соединяет трогательную мелодраму и жуткие телесные трансформации, получившие Оскар за лучший грим. Талантливый учёный Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, вскоре он решает сам стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха... Показ в оригинале с русскими субтитрами.   Также тебя ждёт лекция — расскажут про развитие боди-хорррора, «Муха» и творчества Кроненберга.   Затем посмотрят и обсудят короткий метр «Плохой Сон», вошедший в конкурсную программу фестиваля «Короче» этого года.   1000р., включён депозит 700р. на еду и напитки.

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