В канун Хэллоуина будет просмотр и обсуждение настоящего шедевра боди-хоррора — «Муха» Дэвида Кроненберга. Одна из лучших работ режиссёра блестяще соединяет трогательную мелодраму и жуткие телесные трансформации, получившие Оскар за лучший грим. Талантливый учёный Сет Брандл изучает проблемы телепортации. Начав с перемещения в пространстве неодушевленных предметов, вскоре он решает сам стать объектом эксперимента. Но по воле случая в стерильную камеру залетает муха... Показ в оригинале с русскими субтитрами. Также тебя ждёт лекция — расскажут про развитие боди-хорррора, «Муха» и творчества Кроненберга. Затем посмотрят и обсудят короткий метр «Плохой Сон», вошедший в конкурсную программу фестиваля «Короче» этого года. 1000р., включён депозит 700р. на еду и напитки.