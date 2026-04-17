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Показ «Хамнет» + лекция

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Фильм «Хамнет» — это тонкая и пронзительная история о любви, утрате и памяти, вдохновлённая жизнью Уильяма Шекспира. За одним из самых известных имён в мировой литературе здесь скрывается интимный сюжет о том, как личная трагедия может стать источником великого искусства. После показа — лекция, которая поможет увидеть фильм в более широком контексте. Поговорят о его месте в наградном сезоне и обсудят Оскар 2026, разберут актёрский дуэт Джесси Бакли и Пола Мескаля, а также режиссёрку фильма Хлою Чжао и её предыдущие работы («Земля кочевников», «Наездник»). В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки.

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