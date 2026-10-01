Цикл кинопоказов с обсуждением «Цифровые потоки», посвящённый феномену времени в науке и кинематографе, а также путешествиям сквозь века. Донни Дарко — обычный старшеклассник, который живёт с родителями и двумя сёстрами. Однажды в приступе лунатизма он встречает загадочное существо в костюме кролика по имени Фрэнк. Странный гость сообщает парню, что через 28 дней, 6 часов, 42 минуты и 12 секунд наступит конец света. Сразу после этого на комнату Донни падает двигатель самолета, прилетевший из ниоткуда. Подростку предстоит не только разобраться в своей ментальной реальности, но и погрузиться в изучение философии пространственно-временных перемещений, чтобы спасти мир. После кинопоказа состоится обсуждение с кинокритиками: Всеволодом Коршуновым и Сергеем Оболонковым. Кинопоказ пройдёт в рамках совместной программы с издательством «Альпина-нон-фикшн» и киноведом Всеволодом Коршуновым.