Фильм, который разобьёт тебе сердце. Неожиданное появление неопознанных летающих объектов в разных точках планеты повергает мир в трепет. Правительство США обращается за помощью к лингвисту Луизе Бэнкс и физику Иэну Доннели, чтобы те в кратчайшие сроки помогли найти общий язык с пришельцами. Это настолько красивый и хороший фильм, в нём настолько точно подобран цветовой ряд, формат кадров и саунд-дизайн, что я была погружена только в историю. Он был одним из любимых в 2016, будет крайне интересно пересмотреть его сейчас. На лекции расскажут о Дени Вильнёве — одном из самых визуально узнаваемых режиссёров современности, подарившем нам «Прибытие», «Бегущего по лезвию 2049», «Дюну» и «Пленниц». Разберут, как формировался его авторский стиль, почему в его фильмах так много тишины, напряжения и масштабных образов, как он работает с цветом, пространством, музыкой и человеческими страхами. Просмотр в оригинале с субтитрами. Запись в ТГ