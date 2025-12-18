Гарри Поттер, Рон и Гермиона возвращаются на четвёртый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс. При таинственных обстоятельствах Гарри был отобран в число участников опасного соревнования — Турнира Трёх Волшебников, однако проблема в том, что все его соперники — намного старше и сильнее. К тому же, знаки указывают на возвращение Лорда Волдеморта. Вскоре Гарри предстоит побороться не только за победу в соревновании, но и за свою жизнь. Правила киновечера: Покупая билет, ты вносишь депозит на своё присутствие. Депозит невозвратный, но учитывается при заказе на кассе. Ты бронируешь место, а не столик. Посадка в заведении свободная. Чтобы занять лучшие места, рядом с друзьями — приходи заранее. За час–полчаса — оптимально. Строго запрещено приходить со своей едой и напитками. Заказы принимаются на кассе, там же их можно будет забрать.