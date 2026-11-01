Цикл кинопоказов с обсуждением «Пароль от будущего», посвящённый феномену времени в науке и кинематографе, а также путешествиям сквозь века. После просмотра состоится обсуждение с кинокритиками: Всеволодом Коршуновым и Сергеем Оболонковым. Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасет вселенную от гибели, но главную песню так и не сочинили. Когда глобальная катастрофа становится неизбежной, а в мире начинают происходить опасные смещения пространства и времени, друзья узнают, что на спасение мироздания у них есть всего 77 минут. Тогда герои решаются на безумный шаг — отправиться в будущее и украсть хит у самих себя. Участники обсуждения: Всеволод Коршунов, кандидат искусствоведения, доцент ВГИКа, куратор курса «Практическая кинокритика» в Московской школе кино, ведущий подкаста «Крупным планом» на Кинопоиске. Сергей Оболонков, кинокритик, постоянный автор Кино Mail.ru, Kino-teatr.ru, преподаватель Московской школы кино.