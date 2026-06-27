Если ты ни разу не смотрел документальное кино или оно тебе не особо интересно, если ты зеваешь на словах «советский киноавангард» и не понимаешь зачем смотреть немые фильмы – ты просто не видел это произведение искусства. «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова — фильм, который изменил представление о том, что вообще может делать камера. Перед просмотром поговорят о советском авангарде 1920-х годов, экспериментах с монтажом и поисках нового киноязыка. В стоимость участия включён депозит в размере 500 рублей на еду и напитки. Запись в ТГ