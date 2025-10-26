Развлекательный, просветительский, иммерсивный спектакль-игра. Что такое «ПОХ»? ПОХ — это актерская лаборатория театра «RAT», созданная с целью изучения «Актерского театра» на основе этюдного метода. Результат лаборатории – ежемесячные иммерсивные спектакли-игры. Что такое театр «RAT»? Независимое творческое объединение людей, основными принципами которых являются: Свобода Просвещение Равенство Творческий поиск. В состав команды входят молодые выпускники лучших творческих вузов, таких как: Щепка, ГИТИС, РГИСИ, ВГИК, Щука. Что ты покажешь за мои деньги? Актёрские этюды в разных жанрах, которые встретятся на одной сцене. Пять актёров представят свои этюды, четыре из которых созданы по произведениям классиков, один – основан на случае из личной жизни актёра. Ты сможешь разгадать, за каким актерским этюдом спряталась современность, а также выбрать лучшую актерскую работу. Получится ли у тебя разгадать актёрские тайны? Ответ — честное голосование! Дай хотя бы какое-то внятное описание! Каждый новый спектакль-игра — это абсолютно новое мероприятие, с разными актёрами и разными этюдами. Невозможно предугадать, что именно ты увидишь. Происходящее на сцене бывает неожиданностью для самого театра «RAT». Именно в этом и заключается мимолётное чудо театра. И что мне даст всё это дело? Смелые высказывание молодых актёров. Возможность выйти на сцену вместе с актёрами спектакля-игры. Ребус в поисках реальной истории среди этюдов по авторским произведениям. Переосмысление разных жанров и театра в целом.