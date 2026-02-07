Большой фестиваль независимой музыки. Без границ. Без рамок. Без условностей. Только полное погружение в эпицентр независимой сцены. Тебя ждут: — Психея (спб), — культура курения (нск), — конъюнктура (спб), — Побег (спб), — керамик, — Телеэкран (спб), — Отречение Петра + при поддержке Сергея Летова.