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Про событие
Большой фестиваль независимой музыки. Без границ. Без рамок. Без условностей. Только полное погружение в эпицентр независимой сцены. Тебя ждут: — Психея (спб), — культура курения (нск), — конъюнктура (спб), — Побег (спб), — керамик, — Телеэкран (спб), — Отречение Петра + при поддержке Сергея Летова.
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