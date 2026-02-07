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Погром

Свобода, Ленинградский проспект, 47с19

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от 1500₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты
Фестивали

Про событие

Большой фестиваль независимой музыки. Без границ. Без рамок. Без условностей. Только полное погружение в эпицентр независимой сцены. Тебя ждут: — Психея (спб), — культура курения (нск), — конъюнктура (спб), — Побег (спб), — керамик, — Телеэкран (спб), — Отречение Петра + при поддержке Сергея Летова.

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