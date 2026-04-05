Сенсорное путешествие в Клин. Что тебя ждёт? — Музей-усадьба П.И. Чайковского. Ты окунёшься в атмосферу, где рождались великие мелодии, и почувствуешь дыхание эпохи — Гастрономическая экскурсия на сыроварню к американцу Джею! Попробуешь невероятно вкусные сыры и узнаем секреты их приготовления.?? — Завершишь день в настоящем банном чане на свежем воздухе. Это лучший способ расслабиться и почувствовать настоящее удовольствие Всё включено в стоимость: — Завтрак — Трансфер — Экскурсия с гидом — Все активности по программе — Банный чан