Возраст 16+
Выставки
Про событие
Творческий вечер комьюнити Иппокрена: стихи, песни, перформансы, общение. В преддверии Дня Всех Влюблённых, темой мероприятия будет любовь (или нелюбовь?) Это мероприятие для тех, кто желает поделиться своим творчеством, зачитать/исполнить произведения любимых авторов, или же просто провести время в классной компании. Смысл ивента: не оценивать, а узнавать. Цель: объединять творческие личности. Регламент выступления: 5 минут.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи