Творческий вечер комьюнити Иппокрена: стихи, песни, перформансы, общение. В преддверии Дня Всех Влюблённых, темой мероприятия будет любовь (или нелюбовь?) Это мероприятие для тех, кто желает поделиться своим творчеством, зачитать/исполнить произведения любимых авторов, или же просто провести время в классной компании. Смысл ивента: не оценивать, а узнавать. Цель: объединять творческие личности. Регламент выступления: 5 минут.