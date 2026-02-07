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Поэтив

Дебри, Дербеневская улица, 14к3

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Завершение:

300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Творческий вечер комьюнити Иппокрена: стихи, песни, перформансы, общение. В преддверии Дня Всех Влюблённых, темой мероприятия будет любовь (или нелюбовь?) Это мероприятие для тех, кто желает поделиться своим творчеством, зачитать/исполнить произведения любимых авторов, или же просто провести время в классной компании. Смысл ивента: не оценивать, а узнавать. Цель: объединять творческие личности. Регламент выступления: 5 минут.

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