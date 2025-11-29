Тебе предлагают замедлиться в ритме шумного города и поговорить на языке чувств о важном, сокровенном и хорошо знакомом каждому вместе с поэтессой Полиной Сахарной. Послушаешь авторские стихи, поговоришь о магии появления тонкой красной нити между читателем и слушателем, о неслучайных историях из жизни и поделишься собственными мыслями в уютном кругу единомышленников. Конечно, будешь много общаться, а может у тебя появится желание прочитать что-то из собственного сочинения? Стихи, вино и музыка – parfait!