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Поэтический вечер в гостиной

Le Club Frenchie, Тверская улица

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Завершение:

2900₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Еда

Про событие

Тебе предлагают замедлиться в ритме шумного города и поговорить на языке чувств о важном, сокровенном и хорошо знакомом каждому вместе с поэтессой Полиной Сахарной. Послушаешь авторские стихи, поговоришь о магии появления тонкой красной нити между читателем и слушателем, о неслучайных историях из жизни и поделишься собственными мыслями в уютном кругу единомышленников. Конечно, будешь много общаться, а может у тебя появится желание прочитать что-то из собственного сочинения? Стихи, вино и музыка – parfait!

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