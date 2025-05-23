Обнажая душу — вечер, в котором искусство говорит за тебя. Шепот слова, вибрации тела и образа, дыхание света и звука — всё это соединяется в одном пространстве. Поэты: Ульяна Шаин Никита Алексеев. Выставка фотохудожницы: Астах. Музыкальные вибрации: Искандеор Хананов. В эту ночь ожидается: — Визуальная поэзия женской наготы через объектив Астах; — Слова, задевающие нервы, от Ульяны и Никиты — Музыка, пробуждающая подкорку, от Искандеора. Бронирование: +7 (499) 288-84-68 FC / DC.