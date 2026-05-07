Поэтический моноспектакль «Никому…»
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Приходи послушать историю, где в лёгкой атмосфере растворяются разговоры о грусти и радости, о надежде и мечтах, о счастье и любви. Это спектакль, основанный на воспоминаниях и жизненных случаях, где главную роль играет поэтическое слово в музыкальных декорациях. Регистрация обязательна. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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