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Поэтический моноспектакль «Никому…»

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Приходи послушать историю, где в лёгкой атмосфере растворяются разговоры о грусти и радости, о надежде и мечтах, о счастье и любви. Это спектакль, основанный на воспоминаниях и жизненных случаях, где главную роль играет поэтическое слово в музыкальных декорациях. Регистрация обязательна. Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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