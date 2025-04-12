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Про событие
Музыкальный проект, предлагающий современную интерпретацию американской соул, фанк и диско-музыки 70-х. Это микс ритмов и настроений, которые одинаково вдохновляют как любителей классических танцевальных хитов, так и поклонников современных музыкальных экспериментов.
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