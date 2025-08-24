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  1. Москва
  2. События

Подведение итогов

уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 18+

Про событие

Практика подведения итогов — осознанная остановка, где можно:   — подвести итоги текущего этапа, прежде чем браться за новое; — понять, куда уходят силы, время и финансы; — изменить нагрузку, чтобы двигаться дальше без надрыва.   Для кого:   — для тех, кто «распыляется», и хочет найти опору; — для тех, кто планирует и дальше вкладывать ресурсы в проект, но сомневается в этом; — для тех, кто хочет оптимизировать свои ресурсы; — кто любит самоанализ и хочешь сделать свою жизнь осознаннее.   Что получишь в итоге: — понимание: на что тратились ресурсы; — уверенность в решениях: какими проектами идти дальше; — ясность: свежий взгляд без самокритики.   Это не лекция, а практическое пространство, где ты будешь двигаться в своём ритме и обсудишь находки с новыми знакомыми в атмосфере принятия (без оценок и нравоучений)   Это будет пауза , чтобы выдохнуть, освободить ресурс и заметить какая она сейчас — моя жизнь. Ведущая: Лариса Лебедева, профессиональный тьютор .

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