Практика подведения итогов — осознанная остановка, где можно: — подвести итоги текущего этапа, прежде чем браться за новое; — понять, куда уходят силы, время и финансы; — изменить нагрузку, чтобы двигаться дальше без надрыва. Для кого: — для тех, кто «распыляется», и хочет найти опору; — для тех, кто планирует и дальше вкладывать ресурсы в проект, но сомневается в этом; — для тех, кто хочет оптимизировать свои ресурсы; — кто любит самоанализ и хочешь сделать свою жизнь осознаннее. Что получишь в итоге: — понимание: на что тратились ресурсы; — уверенность в решениях: какими проектами идти дальше; — ясность: свежий взгляд без самокритики. Это не лекция, а практическое пространство, где ты будешь двигаться в своём ритме и обсудишь находки с новыми знакомыми в атмосфере принятия (без оценок и нравоучений) Это будет пауза , чтобы выдохнуть, освободить ресурс и заметить какая она сейчас — моя жизнь. Ведущая: Лариса Лебедева, профессиональный тьютор .