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Под маской карнавала: внутренний диалог Шумана

ЕМЦТ, улица Образцова, 11с1А

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

На лекции ты попробуешь взглянуть на Шумана не только как на одного из главных композиторов романтизма, но и как на человека, для которого музыка стала пространством внутреннего диалога. Вместе с пианисткой Элиной Жегловой ты разберёшь, как внутренние противоречия Шумана становятся музыкальным языком, а с психологом Ульяной Марковой обратишься к его письмам, отношениям и психологическим темам, которые помогают услышать за музыкой человеческую историю. В программе: — совместное прослушивание произведения Шумана; — обсуждение связи между биографией и характером композитора и его музыкальным языком; — пространство для вопросов и личных наблюдений. Встречу ведут: Ульяна Маркова — психолог, магистр психологии, полиграфолог, лектор ЦМД. Элина Жеглова — пианистка, лауреат международных и всероссийских конкурсов, студентка МГК им. П. И. Чайковского.

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