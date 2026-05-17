ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Под маской Демона: театр и стиль Врубеля

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Михаил Врубель — фигура огромного масштаба, и его влияние на театр, архитектуру и декоративно-прикладное искусство просто колоссально. Гений модерна стирал границы между живописью, скульптурой, театром и архитектурой. На лекции будут рассмотрены: — «миры» Врубеля: от демонических образов к былинным богатырям и нежной царевне-Лебеди; — театр масок и грёз: работа Врубеля над операми Римского-Корсакова в Частной опере Мамонтова. Как художник создавал не просто декорации, а визуальную партитуру спектакля; — архитектурные фантазии: майолика и керамика. Как Врубель привнёс текучесть линий модерна в архитектурный декор (знаменитые печи, скульптуры, панно для особняков); — синтез как метод: почему для Врубеля не существовало «чистого» жанра и как его творчество стало эталоном эпохи модерна с её стремлением к тотальному произведению искусства. Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

3500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста