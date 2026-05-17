Михаил Врубель — фигура огромного масштаба, и его влияние на театр, архитектуру и декоративно-прикладное искусство просто колоссально. Гений модерна стирал границы между живописью, скульптурой, театром и архитектурой. На лекции будут рассмотрены: — «миры» Врубеля: от демонических образов к былинным богатырям и нежной царевне-Лебеди; — театр масок и грёз: работа Врубеля над операми Римского-Корсакова в Частной опере Мамонтова. Как художник создавал не просто декорации, а визуальную партитуру спектакля; — архитектурные фантазии: майолика и керамика. Как Врубель привнёс текучесть линий модерна в архитектурный декор (знаменитые печи, скульптуры, панно для особняков); — синтез как метод: почему для Врубеля не существовало «чистого» жанра и как его творчество стало эталоном эпохи модерна с её стремлением к тотальному произведению искусства. Лектор: Эльза Попова — историк искусства, телеведущая.