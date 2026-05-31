Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Что ты делаешь, когда на тебя давят: эмоционально, физически, звуком? Замираешь, нападаешь, исчезаешь? На этом мастер-классе через актерские практики поисследуешь свои паттерны поведения в моменты напряжения — бережно и без оценок. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.