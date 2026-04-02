Сбор самых активных, перспективных, молодых и громких проектов Обнинска на одной сцене: Письма Батюшкова — дерзкая обнинско-люберецкая альтернатива, удачно перемешанная с хип-хопом. Ливень — фолк-рок с огромным составом: скрипки, баян и все привычные атрибуты рок-группы. Настоящий ансамбль. NYC — космический гранж «Бах»овской школы, главного андерграундного бара Обнинска. Project — гранж с духом Сиэтла 90-х и мощной подачей. Santagria Punch — эмо, шугейз и заряд молодости.