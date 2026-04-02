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(почти) чисто обнинский гиг

Покровский бул., 6/20с1

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Возраст 18+
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Про событие

Сбор самых активных, перспективных, молодых и громких проектов Обнинска на одной сцене: Письма Батюшкова — дерзкая обнинско-люберецкая альтернатива, удачно перемешанная с хип-хопом. Ливень — фолк-рок с огромным составом: скрипки, баян и все привычные атрибуты рок-группы. Настоящий ансамбль. NYC — космический гранж «Бах»овской школы, главного андерграундного бара Обнинска. Project — гранж с духом Сиэтла 90-х и мощной подачей. Santagria Punch — эмо, шугейз и заряд молодости.

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