Мастерская физического театра Ларисы Никитиной и творческая группа «HELP/ТАНЦЫ» приглашают на перформанс-игру «По газонам не ходить». Из которой ты узнаешь: - Почему нужно нарушать запреты и ходить по газонам как можно чаще. - Зачем нужен танец и когда он начинается. - Откуда растут руки и ноги. - Как сделать эмоции положительным жизненным ресурсом. А также получишь дозу креативных идей, как самостоятельно справляться с дурным настроением, черпать вдохновение из ежедневной рутины забот и протанцовывать стресс. Во время перформанс-игры будут использоваться инструменты танца и движения, визуального и слухового восприятия, эмоционального проживания. Места в зале для участников лекции - свободное данс-поле, стулья, подушки-сидушки, пол, подоконники.