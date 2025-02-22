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По газонам не ходить!

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Мастерская физического театра Ларисы Никитиной и творческая группа «HELP/ТАНЦЫ» приглашают на перформанс-игру «По газонам не ходить». Из которой ты узнаешь: - Почему нужно нарушать запреты и ходить по газонам как можно чаще. - Зачем нужен танец и когда он начинается. - Откуда растут руки и ноги. - Как сделать эмоции положительным жизненным ресурсом. А также получишь дозу креативных идей, как самостоятельно справляться с дурным настроением, черпать вдохновение из ежедневной рутины забот и протанцовывать стресс. Во время перформанс-игры будут использоваться инструменты танца и движения, визуального и слухового восприятия, эмоционального проживания. Места в зале для участников лекции - свободное данс-поле, стулья, подушки-сидушки, пол, подоконники.

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