Пластическая Поэма-размышление о принятии и обретении себя. Мастерская Брусникина представляет премьеру Алексея Мартынова — моноспектакль по пьесе Лидии Головановой «Плотник». Спектакль-размышление о том, как через простые, но осмысленные действия можно обрести спокойствие и смысл в условиях неопределенности. Эскиз спектакля «Плотник» был представлен на Питчинге Мастерской Брусникина в 2024 году. Стратегический партнер премьеры — Галерея Палаты. Спектакль представляет собой результат сотворчества режиссёра Алексея Мартынова и хореографа Александра Шуйского и создан в жанре физического театра — на стыке драматического и танцевального искусства. Здесь текст и движение не сосуществуют параллельно, а становятся единым выразительным языком. Пластика, выстроенная Шуйским, не иллюстрирует речь, а раскрывает её изнутри, позволяя зрителю прочувствовать физическую сторону размышлений героини. История девушки, которая собственными руками разбирает и ремонтирует деревянный шалаш, возведенный когда-то ее дедом, открывается глубоким высказыванием и размышлением о смысле жизни, поиске корней и обретении собственной идентичности.