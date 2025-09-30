ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Плотник

Арт-платформа
Георгиевский переулок, д. 3/3

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 3500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Пластическая Поэма-размышление о принятии и обретении себя. Мастерская Брусникина представляет премьеру Алексея Мартынова — моноспектакль по пьесе Лидии Головановой «Плотник». Спектакль-размышление о том, как через простые, но осмысленные действия можно обрести спокойствие и смысл в условиях неопределенности. Эскиз спектакля «Плотник» был представлен на Питчинге Мастерской Брусникина в 2024 году. Стратегический партнер премьеры — Галерея Палаты. Спектакль представляет собой результат сотворчества режиссёра Алексея Мартынова и хореографа Александра Шуйского и создан в жанре физического театра — на стыке драматического и танцевального искусства. Здесь текст и движение не сосуществуют параллельно, а становятся единым выразительным языком. Пластика, выстроенная Шуйским, не иллюстрирует речь, а раскрывает её изнутри, позволяя зрителю прочувствовать физическую сторону размышлений героини. История девушки, которая собственными руками разбирает и ремонтирует деревянный шалаш, возведенный когда-то ее дедом, открывается глубоким высказыванием и размышлением о смысле жизни, поиске корней и обретении собственной идентичности.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»
Московское чаепитие с Заблудшими в отеле «Националь»

6300₽

Квартирник «Заблудшие в Голливуде»
Популярное
Квартирник «Заблудшие в Голливуде»

13000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста