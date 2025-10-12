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Плохая вечеринка

Невротик
Яузская улица, 5

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

«Плохая вечеринка» — это самое лучшее, что они делают сами для себя. Это классная и разная музыка от ребят, которые кормят тебя и поят в «невротике». Стафф-пати, спросишь ты? Ответят: «финальная деньрожденческая вечеринка» В лайнапе: Олег Котрунов b2b q_arter, DJ Ухоженный b2b шипучка, Женя Шпанов b2b dj Лис, Dj oskalinka b2b лунти, DJ Slavic Bimbo b2b kenya tear, джфуллишкилла b2b Максим Галактионов

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