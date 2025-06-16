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Плейбэк-перформанс «Точка перемещения»

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

Переезд, смена страны, нового дома или просто себя — каждое перемещение меняет нас. На плейбэк-перформансе участники будут говорить о том, как движение в пространстве отражается на внутреннем мире. Плейбэк-театр «Август» превратит личные истории зрителей в мини-спектакли — живые, трогательные, импровизированные. Это особый формат театра, где сцена — зеркало аудитории, а каждое слово важно. О чём поговорят участники: – Что мы теряем и что приобретаем, покидая привычное? – Как новые культуры, языки и города меняют нас? – Почему для одних перемещение — это вдохновение, а для других — утрата? Перформанс проходит в рамках программы «Точка перемещения» и приурочен ко Всемирному дню беженцев (20 июня) — дню, когда особенно важно слышать и быть услышанным. Продолжительность — 1 час, 30 минут. Вход свободный, обязательна регистрация.

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