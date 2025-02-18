Что такое плейбэк-театр? Плейбек-театр — это интерактивное театральное представление, где зрители становятся соавторами спектакля. Нет заранее подготовленного сценария: актеры воплощают на сцене истории, которые рассказывают зрители. Это живое взаимодействие между сценой и залом, где у вас есть возможность стать сценаристом и получить незабываемый опыт рефлексии. О чём сможешь здесь поговорить? •О последних следах зимы, которые с улиц уже исчезли, а из души нет. •О том, что изменилось за эти месяцы — в мире, в нас, в наших планах. •О праздниках, которые оставили за собой то ли усталость, то ли вдохновение. •О том, что пора отпустить, а что хочется забрать с собой в весну. •О зимах, которые навсегда остались в памяти. Приходи, чтобы услышать истории — свои и чужие. Чтобы отпустить или оставить. И чтобы почувствовать, что весна уже близко.