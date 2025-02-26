Куда уходят мечты, когда не сбываются? Они лежат на каком-то складе забытых мечт рядом со снегоплавильным заводом? Или остаются они гораздо ближе, чем мы думаем – на дальних пыльных полках наших сердец? А если так, то можно ли их достать, отряхнуть и воплотить, пока не поздно? Или какие-то из них потеряли срок годности? Ох, сколько вопросов, которые мы забываем задать себе когда вырастаем и живём больше планами, целями и стратегиями. Или цель - это и есть повзрослевшая мечта? Ну вот, снова вопрос. Playback-перфоманс - это уникальный шанс увидеть свою историю со сцены. Ведь зрители рассказывают свои истории (по желанию), а актеры играют их на сцене. Это возможность посмотреть на свою историю заново и пережить ее по-новому. А ещё место, где можно увидеть истории других людей, столь похожих или совсем не похожих на тебя. Место, где можно почувствовать и понять другого.