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Пленэр с художницей Евгенией Буравлевой: Арбат

Арбат

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Вместе с художницей Евгенией отправишься в переулки Арбата, к мастерской художницы. Она проведёт плэнер-размышление о городе, пространстве и времени, а также месте человека в них. Евгения Буравлева — мастер пейзажа. Она работает с темой времени и света, изображая одинокого героя, затерянного в бесконечном массиве природы. Произведения художницы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, государственном историко-архитектурном художественном и ландшафтном музее заповеднике Царицыно, российских региональных художественных музеев, в частных коллекциях в России и других странах.

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