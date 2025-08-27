Вместе с художницей Евгенией отправишься в переулки Арбата, к мастерской художницы. Она проведёт плэнер-размышление о городе, пространстве и времени, а также месте человека в них. Евгения Буравлева — мастер пейзажа. Она работает с темой времени и света, изображая одинокого героя, затерянного в бесконечном массиве природы. Произведения художницы находятся в собраниях Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, государственном историко-архитектурном художественном и ландшафтном музее заповеднике Царицыно, российских региональных художественных музеев, в частных коллекциях в России и других странах.