Мастер-класс по рисованию с натуры на небольшом холсте от команды Trip For Students, на котором ты сможешь познакомиться с новыми людьми через креативные упражнения. Неважно, есть ли у тебя опыт рисования или нет, главное – желание творить и получать удовольствие. Организатор всё подскажет и поможет. Также будут угощения и напитки. Это отличная возможность замедлиться, развить свои художественные навыки и провести время в компании единомышленников. В стоимость входят все необходимые материалы для творчества (акриловые краски, кисти и т.д.), снеки и напитки. Точную локацию организатор сообщит ближе к ивенту, пленэр будет проходить в парке.