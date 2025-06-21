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  1. Москва
  2. События

Пленэр под открытым небом

Организатор сообщит локацию позднее

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Завершение:

2300₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Мастер-класс по рисованию с натуры на небольшом холсте от команды Trip For Students, на котором ты сможешь познакомиться с новыми людьми через креативные упражнения. Неважно, есть ли у тебя опыт рисования или нет, главное – желание творить и получать удовольствие. Организатор всё подскажет и поможет. Также будут угощения и напитки. Это отличная возможность замедлиться, развить свои художественные навыки и провести время в компании единомышленников. В стоимость входят все необходимые материалы для творчества (акриловые краски, кисти и т.д.), снеки и напитки. Точную локацию организатор сообщит ближе к ивенту, пленэр будет проходить в парке.

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